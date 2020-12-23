Мясников о профилактике коронавируса: открывайте окна

По словам врача, инфекция передается не только с чиханием и кашлем, не только с крупными каплями, а именно с мелкими каплями.

Радио Мясников о профилактике коронавируса: открывайте окна

Вирус начинает размножаться в носоглотке и первые два-три дня идет у человека абсолютно бессимптомно, рассказал руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире "Россия 1".

Даже у кого есть симптомы, он стал заразен не когда стал чихать и кашлять, а за три-четыре дня до этого, говорит он.

По словам Мясникова, инфекция передается не только с чиханием и кашлем, не только с крупными каплями, а именно с мелкими каплями.

"Вот человек выдохнул, и если находится, допустим, в лифте, от этих микрочастиц вы маской не спасетесь, маски не должны создавать у вас иллюзию безопасности. Главное, что вы можете сделать, это соблюдать дистанцию. Если вы дышите достаточно далеко от человека, это безопасно, а лифт — ну какая может быть дистанция?" ― рассуждает Мясников.

По его словам, помогут регулярные проветривания помещения, прогулки на воздухе и открытые окна, даже если вы едете в машине, советует врач.

"Всегда говорил: "Открывайте окна", недаром говорит Росздравнадзор, что основное заражение происходит в транспорте, вентиляция нужна с открытыми окнами, я понимаю, что холодно, но что делать", ― добавляет он.