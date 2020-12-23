Беляева о качестве воды после замены труб: пить всегда только кипяченую

Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева в эфире радио Sputnik рассказала, в каком случае можно пить воду из крана.

Радио Беляева о качестве воды после замены труб: пить всегда только кипяченую

Подача воды в Сухуме в связи с работами по замене коммуникационных сетей, подключению новых труб к магистральным сетям, была остановлена в воскресенье 20 декабря.

Заменой коммуникационных сетей в Сухуме занимается подрядная организация "Астория-Аквасервис", которая задействовала около 70 рабочих и 30 единиц специальной техники. Минувшей ночью вода начала поступать в дома горожан.

Несмотря на то, что в городе появились новые водопроводные трубы, санитарный врач Алла Беляева напоминает, что воду из крана пить нужно только после кипячения.

"Ничего пока не поменялось. По-прежнему мы просим граждан пить воду кипяченую. И в новые трубы, и в старые, которые лежали во время работы без воды, попала грязь, чему способствовала еще и погода. Кипяченая вода безопасна", - отметила врач.

Алла Беляева считает, что пока водопроводная система не будет полностью заменена и не будет приведена в порядок, лучше пить кипяченую воду.