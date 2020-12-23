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Алла Беляева
© Sputnik / Томас Тхайцук

Беляева о качестве воды после замены труб: пить всегда только кипяченую

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201223/1031508264/Belyaeva-o-kachestve-vody-posle-zameny-trub-pit-vsegda-tolko-kipyachenuyu.html

Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева в эфире радио Sputnik рассказала, в каком случае можно пить воду из крана.

Радио
Беляева о качестве воды после замены труб: пить всегда только кипяченую

Подача воды в Сухуме в связи с работами по замене коммуникационных сетей, подключению новых труб к магистральным сетям, была остановлена в воскресенье 20 декабря.

Заменой коммуникационных сетей в Сухуме занимается подрядная организация "Астория-Аквасервис", которая задействовала около 70 рабочих и 30 единиц специальной техники. Минувшей ночью вода начала поступать в дома горожан.

Несмотря на то, что в городе появились новые водопроводные трубы, санитарный врач Алла Беляева напоминает, что воду из крана пить нужно только после кипячения.

"Ничего пока не поменялось. По-прежнему мы просим граждан пить воду кипяченую. И в новые трубы, и в старые, которые лежали во время работы без воды, попала грязь, чему способствовала еще и погода. Кипяченая вода безопасна", - отметила врач.

Алла Беляева считает, что пока водопроводная система не будет полностью заменена и не будет приведена в порядок, лучше пить кипяченую воду.


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