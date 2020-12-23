Такие обстоятельства: Шат-ипа рассказала, когда в Абхазии подешевеют масло и сахар

Радио Такие обстоятельства: Шат-ипа рассказала, когда в Абхазии подешевеют масло и сахар

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. То, как эти постановления отразятся на ценах ввозимых в Абхазию товаров, в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировала кандидат экономических наук, завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) Хатуна Шат-ипа.

Одно из постановлений, подписанных Мишустиным, касается снижения и поддержания цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, где указаны такие товары, как сахар и подсолнечное масло. Как отметила Шат-ипа, документы, принятые правительством России, направлены на то, чтобы удержать рост цен на некоторые виды востребованных товаров.

"Вводятся также ограничительные квоты по экспорту злаковых. Но так как мы с Россией находимся в едином экономическом пространстве, то принятые документы будут отражаться и на рынке Абхазии. Все товарные позиции, о которых говорится в документах, мы импортируем в больших объемах. Но отражение не будет зеркальным для Абхазии и не будет синхронным. В России уже через три-четыре дня обязательно цены у производителей сахара снизятся до 36 рублей, подсолнечного масла – до 95 рублей. Но мы не прогнозируем, что ценники на эти товары поменяются в Абхазии до Нового года. Дело в том, что поставщики, которые работают на наш рынок, уже отгрузили определенный объем. По нашим прогнозам, рынок среагирует к концу января, и цены на эти две позиции снизятся до 15 процентов", - сказала экономист.

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