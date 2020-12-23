Эксперт о совместном полете самолетов России и Китая: знак, что США не властелины мира

Самолеты дальней авиации ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование, продолжительность полета была более 10 часов. Военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это событие.

Радио Эксперт о совместном полете самолетов России и Китая: знак, что США не властелины мира

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об успешном выполнении задач при совместном патрулировании дальней авиации России и Китая.

Продолжительность полета составила более 10 часов. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии. Полет прошел строго по плану, ничьи границы не нарушались, отмечается в релизе.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik оценил значение совместных полетов авиации России и КНР.

"Это знак, что в случае какого-то серьезного обострения международной обстановки Россия и Китай будут вместе. Они и сейчас вместе: практически по всем вопросам мы одинаково голосуем в Совете Безопасности ООН и на международной арене выступаем с единых позиций. Мы не подписывали договоров о взаимной помощи, но в оборонной сфере мы сотрудничаем, проводим совместные учения. Например, в прошлом году 3,5 тысячи китайских военнослужащих участвовали в учениях "Восток-2019", на учениях "Кавказ-2020" китайцы были", ‒ напомнил Виктор Литовкин.

По его мнению, совместный полет авиации РФ и Китая также является сигналом для Соединенных Штатов.

"Я думаю, что полет наших стратегических бомбардировщиков в этом регионе показывает Соединенным Штатам, что они не являются властелином мира и что им придется считаться как с интересами России, так и Китая", ‒ заключил Виктор Литовкин.