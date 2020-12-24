Такие обстоятельства: Делба о сложностях отключения от электросети майнеров

Директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Даур Делба рассказал в эфире радио Sputnik о том, какие сложности возникают при отключении владельцев майнинговых ферм.

Кабинет министров Абхазии ввел временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют до 1 июня. Также постановлением правительства запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

По-прежнему остается серьезной проблема отключения майнинговых ферм, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Даур Делба.

Радио Такие обстоятельства: Делба о сложностях отключения от электросети майнеров

"В мае был известный халвинг (уменьшение в два раза размера вознаграждения майнерам – прим.). Старое оборудование практически перестало приносить доход. Это оборудование крупных ферм было распродано и разошлось по рукам. Это был немаленький объем к тому времени, десятки мегаватт. Они по-прежнему потребляются мелкими фермами, практически разошлись по деревням, по подвалам. В селах чуть ли не через дом стоят по 10-15 машинок вычислительной техники, которая работает на майнинг криптовалют. Взамен распроданного оборудования крупные игроки на рынке купили новое. Мы их можем отключить, но остались мелкие, которые разошлись по домам и подключились к нашим трансформаторам", - сказал Делба.

Он отметил, что наблюдается увеличение потребляемой электроэнергии за счет майнинга, но отсутствие закона не позволяет эффективно бороться с владельцами криптоферм.

"Мы не можем ни конфисковать, ни оштрафовать. Наши сотрудники не могут зайти в домовладения, так как нет таких прав. Мы сотрудничаем с МВД, СГБ и какими-то внутренними усилиями пытаемся этот вопрос решить", - сказал Делба.

Подробности в аудиофайле.