Джинджолия рассказал, почему в Сухуме до сих пор отключают электричество

Начальник СУЭС Тимур Джинджолия в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, с чем связаны перебои в электроснабжении Сухума.

По словам Джинджолия, отключения электричества связаны с резким ростом нагрузок в сетях.

Радио Джинджолия рассказал, почему в Сухуме до сих пор отключают электричество

"Перегружены трансформаторные мощности, потому вынуждены были вводить такой график, чтобы на подстанциях снова не произошло возгораний. Нагрузки выросли в связи с похолоданием и в связи с деятельностью наших знаменитых предпринимателей (майнеров – ред.). Мероприятия проводятся, большие фермы мы закрыли, они все стали растаскивать по домам и подключаться там, что нам намного труднее выявлять, чем сконцентрированный поток. Пока идут отключения по росту нагрузок по необходимости, стараемся лишний раз не отключать. Пока как такового графика отключений не существует", - сказал Джинджолия.

Продолжительность сложившейся ситуации зависит от того, как удастся снять часть нагрузок на электросети, отметил начальник СУЭС.

Также он не исключил, что проблемы с электроснабжением могут возникнуть и в новогоднюю ночь, в случае если майнеры не отключат хотя бы на это время свое оборудование.

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