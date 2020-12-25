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Такие обстоятельства: Джинджолия о Ткуарчалском месторождении каменного угля

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201225/1031518810/Takie-obstoyatelstva-Dzhindzholiya-o-Tkuarchalskom-mestorozhdenii-kamennogo-uglya.html

Директор Ткуарчалского шахтоуправления Анатолий Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал о запасах угля и о том, какие риски должны быть учтены в случае реализации проекта.

Министерству экономики поручено провести конкурс на предоставление права пользования участками недр Ткуарчалского месторождения каменного угля для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.  

В первую очередь инвестор, который придет работать в Ткуарчал, должен знать, что будет осуществлять добычу угля только подземным способом, для работ открытом способом уже нет площадей, все залежи глубоко под землей, сказал директор Ткуарчалского шахтоуправления Анатолий Джинджолия в беседе на радио.    

Радио
Такие обстоятельства: Джинджолия о Ткуарчалском месторождении каменного угля

"Есть соответствующие материалы, которые были подготовлены еще в советское время, где говорится, что произведенная в то время разведка показала залежи на более чем 20 миллионов тонн угля. А есть площади, которые еще не разведаны. После развала СССР все работы были приостановлены. В тендере указаны и геологоразведочные работы, думаю, если эти работы будут вестись, то запасы угля еще выявятся", - сказал Джинджолия.    

По словам директора Ткуарчалского шахтоуправления, при реализации проекта должны быть установлены соответствующие очистные сооружения, не должны быть допущены ошибки предыдущего инвестора. Руководство города и правительство страны при заключении договора с инвестором должны поставить жесткие условия, подчеркнул Джинджолия в эфире радио.  


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