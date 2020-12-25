Захарова о заявлении по урегулированию конфликта в Карабахе: эпохальное

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в преддверии новогодних праздников пожелала мира сторонам конфликта в Нагорном Карабахе. Она посчитала заявление трех лидеров эпохальным.

Для реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху предстоит глобальная, комплексная работа. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она посчитала подписание заявления одним из важнейших событий не только в региональном, но и в общемировом масштабе. Захарова отметила, что роль и вклад России в урегулирование конфликта в Карабахе очевидна и признана. За подписанием эпохального заявления трех лидеров от 9 ноября стоит колоссальный труд, но его реализация связана с еще большим трудом.

Радио Захарова о заявлении по урегулированию конфликта в Карабахе: эпохальное

"Между чудесами и реальностью важный сегмент – труд. Именно труд, терпение, ответственность доброта и любовь являются гарантией того, что чудеса до конца будут реализованы", - сказала Захарова.

Она отметила, что предстоит еще много работы, которую миротворцы осуществляют непосредственно на земле, а на политическом треке этим занимаются дипломаты и международные организации.

"Предстоит большая, глобальная, комплексная работа. Дальше уже сами смотрите, является это чудом или результатом усилий", – подчеркнула представитель МИД России.

Захарова в преддверии новогодних праздников пожелала мира сторонам конфликта. По ее словам, когда есть мир, не все, но очень многое достижимо.

Главы России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.