Комаровский о "народных" средствах противCOVID-19: хреном дело не решить

Чем плохи "народные" средства для укрепления иммунитета, такие как лук, чеснок, хрен и рецепты на их основе, рассказал врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский и посоветовал, как "жить по-человечески" в период пандемии коронавируса.

Основой противостояния организма с попавшим в него вирусом, в том числе и COVID-19, безусловно, является крепкий иммунитет, отметил специалист на своем youtube-канале, однако добавил, что для поддержки иммунитета старается не проповедовать лук, чеснок, хрен и другие средства, пришедшие "из народа".

Радио Комаровский о "народных" средствах противCOVID-19: хреном дело не решить

"Как только я скажу, что с помощью лука или чеснока, и особенно с помощью хрена можно повысить иммунитет, мы тут же обнаружим, как цены на лук, хрен и чеснок поднимутся в несколько раз, и виноват, естественно, будет Комаровский, который находится в жестком сговоре с производителями", ― рассуждает врач.

С другой стороны, винить в ослаблении иммунитета только лишь "несчастный Макдональдс", по словам врача, смысла нет, поскольку кроме него "есть еще куча всякого, что угнетает иммунитет".

"Есть напитки, где на 1 литр коричневой воды с пузырьками приходится 220 грамм сахара, есть ваш образ жизни, когда сквозняк ― это самое страшное, что можно представить, когда никакой физической активности, когда дети сидят, уткнувшись в смартфоны, и не гуляют", ― рассказывает Комаровский.

Врач советует не искать решения проблем со здоровьем в "народных" средствах, а "жить по-человечески ― заниматься "физическими нагрузками, улыбаться, оторваться от дивана, водить дитя в школу, где обращают внимание не только на науку, но и прежде всего на здоровье ребенка, где поддерживают правильные параметры температуры воздуха в классах и занимаются спортом, где с детьми ходят в походы".

"Хрен, лук и чеснок ― вообще не главное. Вам всем очень хочется не отрывать попу от дивана, ничего не делать, прийти домой, включить сериал, взять в руки смартфон и сидеть, а ваш ребенок в это время с чипсами сидит перед телевизором, а вы говорите: "Сейчас я ему дам хрена, и у него как повысится иммунитет", дай ему бог здоровья… Идите на свежий воздух, хреном эту проблему не решить", ― сказал Комаровский.

В то же время, по словам врача, от лука и чеснока есть реальная польза, если как минимум наесться ими, "то люди в транспорте от вас будут шарахаться, и вы сможете поддерживать социальную дистанцию".