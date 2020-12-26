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"Заговор классиков": Сумароков. Мастер на все руки

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201226/1031518986/Zagovor-klassikov-Sumarokov-Master-na-vse-ruki.html

Работал во всех жанрах, развивая русский классицизм. Боролся за простоту и ясность русского языка. Воевал с Ломоносовым за звание главного писателя. Учил Екатерину II либерализму, за что, в конце концов, попал в опалу.

Радио
"Заговор классиков". Сумароков. Мастер на все руки

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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Темы:
Подкасты РИА (427)

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