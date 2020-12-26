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"Психолог все решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить

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Темы:
Подкасты РИА (428)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201226/1031523920/Psikholog-vse-reshit-i-drugie-populyarnye-mify-v-kotorye-ne-nado-verit.html

Психологические тесты в интернете скажут, кто ты, и с помощью визуализации мечты можно всего добиться. Что из этого правда, а что ― ложь и насколько наши представления о психологии и самих себе соответствуют действительности?

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"Психолог всё решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить (копия)

Если родился холериком, это на всю жизнь. Правое полушарие отвечает за творчество, а мозг работает лишь на 10 процентов. 
Каким психологическим тестам в интернете не стоит доверять и работает ли тест на профориентацию? Чем опасны дизайн человека и соционика? Можно ли положиться на силу аффирмации (позитивно сформулированная фраза)? И с какими предубеждениями психологи постоянно сталкиваются в своей работе?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся в представлениях, которые противоречат современной науке.
1:05 С какими предубеждениями сталкиваются сами психологи
2:20 "Вы сангвиник": какие психологические классификации не работают
8:15 Есть ли доля правды в соционике?
12:45 Работают ли тесты на профориентацию?
19:00 Можно ли верить тесту Люшера и другим психологическим тестам в интернете
20:15 Как полушария влияют на творчество и логику человека
23:50 Что такое дизайн человека и чем он может быть опасен
25:25 Работают ли в реальной жизни визуализации и аффирмации
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Темы:
Подкасты РИА (428)

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