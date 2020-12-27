Тредиаковский: жизнь как "Езда в остров любви"

Первый русский писатель-разночинец. Архаист и новатор в одном лице. Поэт, драматург, переводчик, прозаик. Современник и соперник Ломоносова. Придворный шут и член Академии. Создатель первого русского бестселлера "Езда в остров любви". Поцелуи и оплеухи сложной судьбы.

Радио Тредиаковский. Жизнь как "Езда в остров любви"

Тредиаковский был осмеян и забыт следующим за ним поколением. Возродился буквально у нас на глазах.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

Слушайте подкасты РИА Новости.