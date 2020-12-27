Котики, Ван Гог, офис в поле: чем занимаются ученые "Командорского"

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Радио Котики, Ван Гог, офис в поле. Чем занимаются учёные "Командорского"

Остров Беринга — территория заповедная: здесь наблюдают за китами, считают тюленей, изучают рыб и птиц. Местные шутят, что грибы тут выше деревьев. Это правда — по земле стелется арктическая ива, деревьев в обычном понимании нет. Нет и "цивилизации", даже стабильного интернета. Несмотря на это, таинственный северный остров до сих пор манит людей.

Здесь находится крупнейший морской заповедник — "Командорский". Его сотрудники живут на острове практически безвыездно. Кто-то тридцать лет назад приехал сюда и остался, кто-то пока присматривается к месту. Как живут и занимаются наукой на краю России, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Семенова.

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