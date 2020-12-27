14:51 27 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.69
  • EUR89.87
Поиск
Истории док
© Sputnik

Котики, Ван Гог, офис в поле: чем занимаются ученые "Командорского"

Радио
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201227/1031528916/Kotiki-Van-Gog-ofis-v-pole-chem-zanimayutsya-uchenye-Komandorskogo.html

Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.

Радио
Котики, Ван Гог, офис в поле. Чем занимаются учёные "Командорского"

Остров Беринга — территория заповедная: здесь наблюдают за китами, считают тюленей, изучают рыб и птиц. Местные шутят, что грибы тут выше деревьев. Это правда — по земле стелется арктическая ива, деревьев в обычном понимании нет. Нет и "цивилизации", даже стабильного интернета. Несмотря на это, таинственный северный остров до сих пор манит людей.

Здесь находится крупнейший морской заповедник — "Командорский". Его сотрудники живут на острове практически безвыездно. Кто-то тридцать лет назад приехал сюда и остался, кто-то пока присматривается к месту. Как живут и занимаются наукой на краю России, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Семенова.

Слушайте подкасты РИА Новости.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
За семь дней до Нового года: самые яркие фото недели
Инцидент в Адзюбже: заявление главы МВД Абхазии
Инцидент в Адзюбже: заявление главы МВД Абхазии
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться