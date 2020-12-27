Дополнительное время: Капышев об абхазском футболе

Радио Дополнительное время: Капышев об абхазском футболе

Познакомившись с Абхазией, Капышев отмечает, что в глаза сразу бросается массовость детского футбола.

"Я мало где встречал, чтобы столько детей занималось футболом… Что касается минусов, то они в том, что нет единой системы, нет взрослой команды, которая бы участвовала в каком-либо чемпионате. Получается, что до определенного возраста дети занимаются, потом одного-двух могут взять в какую-то академию в Россию, а куда двигаться остальным, никто не знает", - сказал Капышев.

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Капышев - известный футбольный специалист, поработавший в турецком "Галатасарае", занимавшийся физическим состоянием игроков мирового уровня и отдельных звезд футбола. Он выступал за сибирские футбольные клубы, затем вернулся на родину, в Казахста. После чего снова работал в России в качестве тренера по физподготовке. Сегодня Эрнест Капышев – главный тренер футбольного клуба "Нарт". Под его руководством команда получила чемпионский титул в 2020 году.