Тания о работе Всемирного абхазо-абазинского конгресса: все больше единомышленников

Руководитель аппарата ВААК Кан Тания в эфире радио Sputnik Абхазия подвел итоги работы за 2020 год и отметил, что идею усиления этнокультурного единства подхватывают все больше людей по всему миру.

Всемирный абхазо-абазинский конгресс подвел итоги 2020 года на заседании высшего совета и президиума ВААК. По словам руководителя аппарата ВААК Кана Тания, на сегодняшний день в Конгрессе насчитывается более 1500 человек из 14 региональных отделений. В течение этого года в Абхазии к уже существующим добавилось 31 местное отделение, а в Турции – 8, было организовано и реализовано 28 мероприятий.

Тания отметил, что сотрудники ВААК были активно включены в борьбу с коронавирусом. Была оказана помощь всем соотечественникам-репатриантам, обратившимся к Конгрессу - а это 126 человек.

Радио Тания о работе Всемирного абхазо-абазинский конгресса: все больше единомышленников

"Мы каждый год наращиваем усилия, и разные наши направления приобретают все больше единомышленников, потому что число наших членов с каждым годом растет, соответственно идею и модель работы Всемирного абхазо-абазинского конгресса, который основывается на идеологии, которую придумал Муссу Экзеков, все больше людей разделяют с нами. К идее развития гражданского укрепления, усиления нашего этнокультурного единства по всему миру все больше людей присоединяются, и за счет этого, конечно, быстрее и эффективнее реализовывать мероприятия даже в условиях полного карантина и закрытых границ. Несмотря на это, мы организовали около 30 мероприятий, направленных практически на все сферы деятельности человека", - сказал Тания, в эфире радио Sputnik Абхазия.