Такие обстоятельства: Цушба о бюджетной самостоятельности районов Абхазии

О том, что нужно предпринять для увеличения местных бюджетов, как вытянуть депрессивные районы и какие районы могут сами себя обеспечить, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась экономист "Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.

Заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам состоялось в Парламенте Абхазии, где обсудили бюджеты районов в 2021 году.

Радио Такие обстоятельства: Цушба о бюджетной самостоятельности районов Абхазии

"Сегодня развитие формирования доходов нашего государственного бюджета сводится лишь к совершенствованию регулирующей составляющей, то есть закрепляются нормативы отчисления от налогов по уровню бюджетов, конечно, это очень важно, но эти меры никак не приведут к повешению бюджетной самостоятельности территорий и вообще слабо способствуют повышению заинтересованности местных органов власти в развитии собственной финансовой базы", - отметил Цушба.

По словам эксперта, экономика, развивающаяся по инерционному тренду, не позволит переломить ситуацию.

"Бюджет формируется на основе индикативного плана, то есть закладываются некие параметры, исходя уже из сложившихся в предыдущие годы показателей, но это никак изменить ситуацию не может. Получается, что наша экономика развивается по инерционному тренду. Инерционный сценарий продолжается из года в год, так как строится на основе индикативного плана, и он никак не позволит переломить эту ситуацию. Вообще индикативный план в соответствии с законом "О государственном прогнозировании и программах социального-экономического развития страны" должен формироваться на основе государственной программы, но у нас это звено отсутствует, потому мы видим, что никаких кардинальных изменений в формировании бюджета на 2021 год нет", - отметила Цушба.

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