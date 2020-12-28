Инфекционист о побочных эффектах при вакцинации от COVID-19: как и от любой вакцины

Российская вакцина довольно безопасна, такой вывод можно сделать из имеющихся знаний о разработках препарата и исследований, проводившихся до вывода вакцины в массы, сообщил в эфире инфекционист Игорь Гуцалюк.

Поставка российской вакцины "Спутник V" в Абхазию ожидается в конце января - начале февраля 2021 года, сказал президент Абхазии Аслан Бжания в интервью каналу Russia Today.

Радио Инфекционист о побочных эффектах при вакцинации от COVID-19: как и от любой вакцины

"Да, есть некоторые побочные эффекты, в принципе, как и от любой вакцины - немножко поднимается температура, такой гриппоподобный синдром, но опять-таки это работа нашей иммунной системы, и это в принципе считается нормальным практически для любой вакцины", - сказал врач в беседе на радио Беларусь.

Специалист подчеркнул, исследованиях вакцины еще продолжается, и вакцинация будет "не повальной".

"В данном случае это и не надо, потому что мы хотим этой вакциной закрыть в первую очередь группы риска. Это медработники, учителя, люди, проживающие в каких-то скученных коллективах, например, дома-интернаты. Опять-таки, это наши родители и пожилые родственники, именно старшая возрастная группа, для которой эта инфекция протекает наиболее тяжело и, к сожалению, очень часто бывает фатальной", - сказал специалист.