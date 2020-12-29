Врач рассказал, что надо учесть при вакцинации от COVID-19

Кому необходимо вакцинироваться от коронавируса в первую очередь и какие факторы необходимо учесть тем, кто собирается сделать прививку, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

В России началась вакцинация против COVID-19. Решение о том, будете вы прививаться или нет, нужно принимать, следуя определенным правилам. Первый и главный критерий – нет ли у вас противопоказаний против препарата, подчеркнул в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.

Радио Врач рассказал, что надо учесть при вакцинации от COVID-19

"Первое, что надо понять: пока есть два зарегистрированных препарата, есть утвержденные инструкции по их применению в открытом доступе. Вы можете ознакомиться с разделами "Противопоказания" и "С осторожностью" в интернете, посмотреть, нет ли у вас противопоказаний или каких-то факторов, которые осложняют вакцинацию лично для вас", – сказал Николай Крючков.

Важные критерии для вакцинации – высокое количество контактов с незнакомыми и пожилыми людьми, отметил врач-иммунолог.

"Нужно определиться, насколько часто вы вынуждены по своей, например, профессиональной деятельности контактировать с большим количеством незнакомых людей. Например, вы работаете в сфере торговли, ЖКХ, вы полицейский, являетесь медицинским работником или работаете в сфере образования. Также важный критерий, насколько часто вы вынуждены контактировать или не можете не контактировать с пожилыми людьми, например, в своей семье", – пояснил Николай Крючков.

По его словам, полноценная вакцинация начнется весной.

"Пока будет привита большая часть людей, пройдет много месяцев. Думаю, что реально говорить о конце следующего года", - сказал Крючков.

Вакцинация в России начнет сказываться на эпидемиологической ситуации не раньше сентября 2021 года. До этого наиболее важными останутся противоэпидемические меры, отметил врач-иммунолог.