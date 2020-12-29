Медвенский о бортпроводнице Надежде Курченко: исполнила свой долг с честью

70 лет исполнилось со дня рождения бортпроводницы Надежды Курченко. Подвиг молодой девушки, которая мужественно пыталась оказать сопротивление террористам, в эфире радио Sputnik вспомнил историк Николай Медвенский.

15 октября 1970 года во время одного из рейсов "Батуми-Сухум-Краснодар", самолет Ан-24, на котором 19-летняя Надежда Курченко работала бортпроводницей, захватили террористы, чтобы угнать воздушное судно за границу. Девушка пыталась преградить им путь в кабину и была в упор расстреляна. На борту самолета находились 46 пассажиров и пять членов экипажа.

Историк Николай Медвенский в эфире радио Sputnik, давая оценку действиям бортпроводницы Надежды Курченко, отметил, что не каждый готов повести себя так в подобной ситуации.

Радио Медвенский о бортпроводнице Надежде Курченко: исполнила свой долг с честью

"Мужество, отвага и героизм. Девушка 19 лет от роду встала на пути двух вооруженных людей и получила пулю. Она могла поостеречься, повести себя как-то по-другому в этой ситуации, но исполнила свой долг с честью. Не зря указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена боевым орденом Красного Знамени посмертно. Считаю, что вполне заслуженная оценка ее подвигу", - сказал Медвенский.

Надежду Курченко похоронили в одном из Сухумских парков, которому было присвоено ее имя. На могиле был установлен памятник. Спустя 20 лет, по настоятельной просьбе матери, прах девушки был перевезен на кладбище города Глазова.

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