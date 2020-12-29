Юрист Минобороны Абхазии: призывникам рекомендую почитать закон о службе

В Министерстве обороны Абхазии состоялся круглый стол на тему проблем, связанных с призывом на военную службу. Юрист ведомства Темыр Купалба в эфире радио Sputnik рассказал об ответственности уклоняющихся от прохождения военной службы.

По инициативе Министерства обороны, в оборонном ведомстве страны был проведен круглый стол на тему "Особенности призыва: взаимодействие органов военного управления, администраций городов, правоохранительных органов в ходе подготовки и проведения призывной кампании".

Радио Юрист Минобороны Абхазии: призывникам рекомендую почитать закон о службе

"Взаимодействие между военными комиссариатами и правоохранительными органами есть, но министром обороны поставлена задача это взаимодействие усилить, чтобы наши граждане, которые уклоняются от военной службы, понимали, что есть ответственность, в том числе и уголовная. Ссылаясь на 332 УК, где говорится об ответственности граждан, уклоняющихся от прохождения военной службы, предусмотрен штраф от 30 до 60 тысяч рублей, либо лишение свободы от одного года до трех лет. Министр обороны указал, что в случае уклонения граждан, эта норма должна выполняться со всей строгостью закона", - проинформировал юрист.

Купалба отметил, что в законодательстве страны все четко прописано, кто может получить отсрочку, а кто нет.

"Я бы порекомендовал гражданам призывного возраста обратить внимание на закон РА "О воинской обязанности и военной службе", где четко прописано, какие категории граждан имеют право на приобретение отсрочки и получение отсрочки, а какие нет. Все должны понимать, что у нас есть ответственность за уклонение от службы в армии", - сказал Купалба в эфире радио Sputnik Абхазия.