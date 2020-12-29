Политолог о призывах Байдена ответить на "вызовы" России: отметился

Джо Байден призвал Соединенные Штаты ответить на "вызовы" со стороны России. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов высказал мнение, что избранный президент США своим заявлением преследует несколько целей.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что страна должна адаптировать к современным реалиям приоритеты в обороне на фоне опасности, которая, по его мнению, исходит от России и Китая.

"Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций", – цитирует РИА Новости слова Байдена, сказанные по итогам брифинга с экспертами в сфере нацбезопасности.

Реформы подразумевают "обновление приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше давать отпор агрессии в будущем", подчеркнул Байден.

Радио Политолог о призывах Байдена ответить на "вызовы" России: отметился

"Вместо того, чтобы делать слишком много вложений в модернизацию унаследованных систем, мы должны вносить инновации и по-новому осмыслить растущие угрозы в новых сферах, таких как киберпространство", – добавил он.

Ранее Байден заявлял о планах "многостороннего подхода" в отношении России, Ирана, Китая и других государств. На прошлой неделе он призывал установить ответственных за кибератаки на различные ведомства, за которыми, по данным ряда СМИ и утверждению госсекретаря Майка Помпео, может стоять Россия, хотя в Москве это отвергают.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал мнение, что Байден своим заявлением преследует несколько целей.

"Одна из целей носит внутриполитический характер – тем самым Байден продолжает борьбу с республиканцами, в частности с Дональдом Трампом. По всей вероятности, эта борьба продолжится и в течение следующего четырехлетия. Все это похоже на то, что окружение Байдена решило использовать старую карту о "сговоре Трампа и России". По всей вероятности, Байден всерьез воспринял слова Трампа о том, что он будет баллотироваться в 2024 году, и закладывает основу для антитрамповской кампании", – сказал Владимир Шаповалов.

Вторая цель, по его словам, – внешнеполитическая.

"Байден дает мощный сигнал американским элитам и союзникам США по НАТО о том, что Соединенные Штаты будут еще более активно бороться с Россией и Китаем. Фактически это месседж, означающий основной приоритет внешней политики США в период президентства Джо Байдена. Таким образом, рассуждения о том, что Байден может стать нашим хорошим партнером, оказываются несостоятельными – мы видим, что Байден еще не вступил официально в свою должность, но уже отметился целым рядом откровенно антироссийских заявлений", – заключил политолог.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, победу, которую официально должен утвердить конгресс 6 января, одержал бывший вице-президент Джо Байден. Действующий глава государства Дональд Трамп поражение не признает и намерен отстаивать свое мнение в суде.