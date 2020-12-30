Врач рассказал о третьей волне коронавируса и открытии границ

Почему новостям об открытии границ в отдельных странах пока рано радоваться, откроют ли в 2021 году мировые курорты для туристов и как поведет себя коронавирус в новом году ― свои прогнозы озвучил известный российский врач Александр Мясников.

Радио Врач рассказал о третьей волне коронавируса и открытии границ

Пока все закрыто, "нас никто нигде не берет", заявил кардиолог, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в эфире "Россия 1".

"Стой, кто идет? Ша, уже никто никуда не идет! Вот пока это есть. Таиланд ― ну что значит, его открыли? На, езжай. Ты готов там две недели в карантине сидеть? Ты готов платить взнос и так далее? Это не называется "открыли", ― считает Мясников.

По словам врача, такое открытие границ для приезжих ― весьма относительно, и без неприятных казусов пока не обходится. К примеру, "в Италию приехал один знакомый, его просто на границе остановили, закрыли шенгенскую визу годовую и депортировали обратно", рассказал Мясников.

"Открыли ― имеется ввиду "сел и поехал". Приехал, сел, выпил коктейль с кокосовым молоком и пошел купаться через бар. Это же не "открыли". Поэтому Европа, я не думаю, что она так широко раскроется", ― предположил Мясников.

Кроме того, делая прогнозы о возможном передвижении через границы в будущем году, необходимо учитывать и волнообразное течение коронавируса, подчеркнул врач.

"Коронавирус идет волнами. Сейчас три месяца волны не будет, а потом будет опять, а это май ― июнь ― июль, они (мировые курорты ― Sputnik), может, чего и хотят, но они как увидят, что опять пойдет вверх, поэтому не думаю, что мировые курорты открыты для туристов", ― высказался Мясников.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Таиланд открыл границы для туристов со всего мира вне зависимости от ситуации с COVID-19 в их странах. При этом прибывающие в Таиланд путешественники обязаны проходить 15-дневный карантин, для этого в Таиланде открыты специальные отели. Бронь такого отеля с подтверждением оплаты должна быть у туриста при въезде в страну вместе с медстраховкой, справкой с отрицательным тестом на коронавирус и разрешением на авиаперелет.