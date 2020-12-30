Такие обстоятельства: Барателиа об итогах работы Нацбанка Абхазии в 2020 году

В эфире радио Sputnik Абхазия, глава Нацбанка Беслан Барателиа рассказал, каким выдался 2020 год для финансовой системы страны, как банки пережили кризис и какие шаги вперед были сделаны.

Радио Такие обстоятельства: Барателия об итогах работы Нацбанка Абхазии в 2020 году

Как отметил Барателиа, было бы странно ожидать, что в банковской системе страны стало все хорошо на фоне того, что происходит в мире и, в частности, в Абхазии.

"Безусловно, банковская система испытала на себе все сложности этих негативных процессов. Банковский сектор раньше всех реагирует на все, что происходит в экономике. Если начинаются проблемы, то в первую очередь это чувствуют на себе банки, если начинается оживление, тоже. Конечно, первый удар испытали на себе наши коммерческие банки, когда начались проблемы, связанные с закрытием границ, расширением ограничительных мер. Естественно, люди начали активно снимать деньги со своих счетов, обналичивать средства, которые у них были на картах, что привело к снижению ликвидности", - сказал Беслан Барателиа.

Уже в 2021 году все обладатели банковских карт системы "Апра" могут получить возможность совершать с их помощью покупки в интернете. Сейчас граждане Абхазии вынуждены приобретать для этого карты российских банков.

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