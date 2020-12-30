Такие обстоятельства: винодел о выборе шампанского

На что обратить внимание при выборе шампанского к праздничному столу, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель генерального директора компании «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба.

Радио Такие обстоятельства: винодел о выборе шампанского

Игристые вина в Абхазии стало первым выпускать предприятие «Вина и воды Абхазии», рассказал Авидзба.

"Может это звучит нескромно, но мы работаем на самых лучших виноматериалах, из которых производится наши игристые вина", - отметил винодел.

Авидзба считает, что не всегда цена является определяющим фактором при выборе шампанского.

"У нас не задачи заработать именно на игристых винах. Уверяю, что очень часто мы встречаем шампанское с великими названиями, а в итоге они невысокого качества… Чтобы определить качество продукции, надо напиток открыть и попробовать. По-другому, по этикетке, никак. Когда открываешь шампанское, хочется, чтобы была пена, которая держится и чтобы во вкусе ощущался углекислый газ. Ну и конечно, обязательно должна быть гамма цветов или других тонов. Как только вы наливаете шампанское в бокал, должна быть игра, выделение пузырьков. Чем они мельче, чем их больше, тем больше этот напиток отвечает требованию шампанского, как игристое. Само название – это игра", - рассказал Валерий Авидзба.

Подробности слушайте в аудиофайле.