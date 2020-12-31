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Синоптик Трапш рассказала, стоит ли ждать снег в Новый год и Рождество

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О том, какая будет погода в первой декаде января, в эфире радио Sputnik рассказала специалист отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Диана Трапш.

Радио
Синоптик Трапш рассказала, стоит ли ждать снег в Новый год и Рождество

Первые 10 дней в новом году погода порадует теплом и солнечными днями, рассказала в эфире радио Sputnik специалист-метеоролог Диана Трапш.

"На погодные условия Черноморского побережья будет оказывать влияние теплый сектор с юга. Он довольно-таки будет активным. У нас в основном будут хорошие, солнечные, ясные, теплые дни. Лишь 6-7 января по Черноморскому побережью Абхазии будут проходить холодные атмосферные фронты, что вызовет ухудшение погоды. Пройдут дожди ливневого характера, а в горах снег. С 10 на 11 января мы ожидаем заток холода с северо-запада, пройдут дожди, в предгорных и горных районах дождь может перейти в мокрый снег. В течение первой декады температура днем - 10-15 градусов, ночью - 1-6 градусов тепла.  Только 6–7 января дневные температуры будут достигать 10 градусов, а также 10 и 11 января температура будет 8-9 градусов. Не могу вас порадовать снегом. Температура же морской воды в пределах 12-13 градусов", - сказала Трапш.


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