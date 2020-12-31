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© Foto / из личного архива Семена Гальперина

Врач о препарате от коронавируса: сомневаюсь, что уже реально изобретен

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Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин прокомментировал сообщение о препарате для лечения коронавирусной инфекции.

Радио
Врач о препарате от короновируса: сомневаюсь, что уже реально изобретен

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует приступить к клиническим исследованиям препарата прямого действия против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

Врач, президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин в эфире радио Sputnik выразил сомнения по поводу изобретения на сегодняшний день препарата для лечения коронавируса.

"На сегодняшний день пока ни один из так называемых противовирусных препаратов не показал никакой эффективности против коронавируса. Кстати, точно так же, как и против гриппа на сегодня нет специфического лекарства. Те, что раньше считались активными, потом оказались бесполезными. Если ФМБА ( Федеральное медико-биологическое агентство) совершит прорыв в этой области, то это будет очень большое событие, о котором должен говорить весь мир. Но пока что я сильно сомневаюсь, что такой препарат реально изобрели уже", - сказал врач.


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