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Такие обстоятельства: Трапш о главных политических событиях 2020 года в Абхазии и в мире

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210101/1031550724/Takie-obstoyatelstva-Trapsh-o-glavnykh-politicheskikh-sobytiyakh-2020-goda-v-Abkhazii-i-v-mire.html

Об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, о выборах президентов в Абхазии и в США, о действиях абхазских властей в вопросах внутренней и внешней политики и о том, что пандемия COVID-19 показала миру, в беседе на радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш.

Пандемия показала, что общество, если брать в глобальном масштабе, не готово к такому глобальному уровню угроз, сказал Трапш в эфире радио.  

Радио
Такие обстоятельства: Трапш о главных политических событиях 2020 года в Абхазии и в мире

"Много говорилось о том, как обеспечить безопасность во всем мире, говорилось о национальной безопасности каждого государства, но чаще всего это понималось в каком-то конкретном контексте - террористическом, военном, но перед вирусом общество оказалось не полностью готовым, к ликвидации его последствий в сжатые сроки", - подчеркнул политолог.

Эксперт оценил эффективность двусторонней работы Абхазии и России, после выборов.

"Можно констатировать, что контакты команды Аслана Бжания с главным стратегическим партнером, союзником, безусловно, присутствуют. Понятно, что и России, и Абхазии сейчас очень непросто, поэтому многие проекты, которые могли бы реализоваться в спокойной ситуации, они сейчас реализованы быть не могут, но само взаимодействие в рамках пандемийного процесса показало, что связи вполне устойчивые, вполне работоспособные", - подчеркнул Трапш.     

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.


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