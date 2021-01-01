Дополнительное время: спортивные итоги 2020 года

Ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония подвели спортивные итоги 2020 года.

Радио Дополнительное время: спортивные итоги 2020 года

2020 год был сложным, но несмотря на это, он был отмечен яркими победами абхазских спортсменов как в республиканских соревнованиях, так и на мировой спортивной арене.

Ведущие программы "Дополнительное время" вспомнили, чем ознаменовался прошедший год.