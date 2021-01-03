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Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Мы все умрем: самые важные научные события года и десятилетия

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210103/1031558876/My-vse-umrem-samye-vazhnye-nauchnye-sobytiya-goda-i-desyatiletiya.html

В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключения. Эксперты сделали их для нас и рассказали о том, как наука изменила мир за последнее десятилетие.

 

Радио
Мы все умрём. Самые важные научные события года и десятилетия (копия)

Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020 годы.
Своим топом достижений в медицине и биоинформатике поделился Артур Залевский - кандидат биологических наук, заместитель декана Факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Про открытия в астрофизике и физике элементарных частиц рассказал Егор Задеба - популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД. О том, как за последние год и десятилетие изменились цифровой мир в целом и Рунет в частности, рассказал Сергей Плуготаренко - директор Российской ассоциации электронных коммуникаций.
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Темы:
Подкасты РИА (434)

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