Мы все умрем: самые важные научные события года и десятилетия

Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020 годы.
Своим топом достижений в медицине и биоинформатике поделился Артур Залевский - кандидат биологических наук, заместитель декана Факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Про открытия в астрофизике и физике элементарных частиц рассказал Егор Задеба - популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД. О том, как за последние год и десятилетие изменились цифровой мир в целом и Рунет в частности, рассказал Сергей Плуготаренко - директор Российской ассоциации электронных коммуникаций.
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