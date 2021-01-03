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"Правда тела": новогоднее переедание

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210103/1031558899/Pravda-tela-novogodnee-pereedanie-.html

Чем заменить горы высококалорийной еды? Стоит ли отказаться от оливье? Как подготовиться к “грандиозной обжираловке” и восстанавливаться после: советы диетолога, чтобы не жалеть о съеденном.

Радио
"Правда тела": новогоднее переедание

“Не трогай, это на Новый год”. Времена дефицита давно прошли, но мы продолжаем готовить для праздничного стола “всё лучшее сразу” - и в итоге переедаем. 
Почему важно не смешивать водку и вино, и зачем пить за 2 часа до застолья? Что есть днем 31-го декабря, и когда садиться за стол? “Здоровый” алгоритм празднования Нового года ( с поправкой от реальность) помогает составлять врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
03:04 Для кого праздничный “зажор” особенно опасен
05:47 Чем заместить горы высококалорийной еды
06:06 “У людей осталось в голове, что организм в праздники им все простит”
07:18 “Важно провести весь этот день не голодным”
07:58 “Часа за 2 - выпить напиток, который будете пить в новогоднюю ночь”
08:46 “Не нужно смешивать напитки на основе винограда и на основе зерна”
10:00 Формируем алгоритм отмечания Нового года
11:42 Стоит ли отказываться от оливье
14:45 Насколько полезны препараты “для того, чтобы съесть больше”
16:50 Бывает ли “пищевое похмелье”
19:00 Что есть наутро после новогодней или рождественской ночи
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (434)

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