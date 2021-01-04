Иммунолог рассказал о том, сколько вакцин от COVID-19 создано в мире

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, какие препараты для вакцинации против коронавирусной инфекции существуют на мировом рынке и в чем их главное отличие друг от друга.

Радио Иммунолог рассказал о том, сколько вакцин от COVID-19 создано и в чем их отличие

Рынок сейчас не охвачен в должном объеме и спрос значительно превышает предложение, поэтому бояться прямой конкуренции не стоит, сказал Крючков. В ближайшие месяцы сохранится аналогичная ситуация.

По словам специалиста, все вакцины основаны на разных технологических платформах, поэтому клинические свойства применения препаратов значительно различаются. В зависимости от классификации их насчитывается около 7-9 штук, отметил специалист.

"Российская вакцина "Спутник V", "Гам-КОВИД-Вак" и "Гам-КОВИД-Вак-Лио" - это векторные аденовирусные вакцины на основе человеческого аденовируса", - объяснил иммунолог. Подобная вакцина есть у AstraZeneca, только она разработана на основе обезьяньего аденовируса, добавил ученый.

Он проинформировал, что вакцина разработки института "Вектор" - пептидная и имеет совершенно другой состав - она содержит большое количество антигена в одной дозе. "Это вторая зарегистрированная в России вакцина отечественной разработки", - уточнил Крючков.

По его данным, китайская аденовирусная вакцина CanSino Biologics содержит в своем составе один тип вектора.

"Вторая китайская вакцина Sinovac Biotech - это живая аттенуированная или инактивированная аденовирусная вакцина. В ней содержатся неактивные, неспособные к размножению частицы вируса. Живых вирусных частиц в этой вакцине содержаться не должно. Наработано уже несколько миллионов доз. Она находится на стадии масштабного производства", - пояснил Крючков.

Специалист заключил, что вакцины Pfizer и Moderna пока не могут в должной мере охватить собственный американский рынок.