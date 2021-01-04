Такие обстоятельства: Кокоскир о большом снегопаде 1911 года в Абхазии

Журналист Манана Кокоскир рассказала в эфире радио Sputnik о большом снегопаде 1911 года в Абхазии, а также о том, почему событие стало знаменательным, а люди до сих пор о нем помнят.

Радио Такие обстоятельства: Кокоскир о большом снегопаде 1911 года в Абхазии

Большой снег в Абхазии начался в ночь с 3 на 4 января 1911 года. В жизни абхазского народа тот год стал исторически памятным. Период получил название "Ас ду ахаан", что в переводе означает год большого снегопада.

Журналист Манана Кокоскир еще 20 лет назад сняла фильм о большом снегопаде в Абхазии и собрала немало интересных фактов.

"Есть такие знаковые события в истории абхазского народа. С точки зрения северных людей это, наверное, такое незначительное событие, но для нас южан, то, что произошло в 1911 году, было стихийным бедствием. Оно вошло в историю народа. Мне показалось, что это событие достойно того, чтобы его исследовать. Пришлось покопаться в архивах, в трудах историков - краеведов, археологов. Наше счастье в том, что был краевед Анзора Агумаа, который собирал раритетные фотографии. Он собрал 12 фотографий, которые касались большого снега. Несмотря на их плохое качество, то, что там изображено "сносит крышу". Видишь сухумскую набережную в двухметровых сугробах, а также людей, которые, прорыв в них тоннели, идут друг к другу", - рассказала Кокоскир.

В зиму 1911 года в Абхазии, в частности, в Сухуме был установлен температурный рекорд – столбик термометра опустился до небывалых минус 11,8 градусов по Цельсию. За пару дней теплый и солнечный Сухум превратился в холодный северный город. Большой снег пролежал в Абхазии 38 дней – с 4 января до 10 февраля 1911 года.

Подробности в аудиофайле.