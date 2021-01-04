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Такие обстоятельства: врач Баркая о вакцинации от COVID–19

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (938)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210104/1031567851/Takie-obstoyatelstva-vrach-Barkaya-o-vaktsinatsii-ot-COVID--19.html

Врач высшей категории, акушер-гинеколог Московского медицинского центра Нателла Баркая в эфире радио Sputnik поделилась мнением о том, стоит ли опасаться прививки и можно ли доверять вакцине от коронавирусной инфекции.

Радио
Такие обстоятельства: врач Баркая о вакцинации от COVID – 19

С начала вакцинации в России от COVID-19 привилось более 800 тысяч человек.
В Абхазию поставка российской вакцины "Спутник V" ожидается в конце января - начале февраля 2021 года. Об этом ранее заявлял в интервью телеканалу RT президент республики Аслан Бжания. Еще в сентябре 2020 года Абхазия запросила у России около двадцати тысяч доз вакцин.

По мнению Нателлы Баркая, сегодня альтернативы вакцинации нет, так как очень высок риск заболеть.

"А как ты заболеешь, легко или тяжело, никто не может сказать. Пока только так. Есть еще и препараты. Российские ученые разработали три препарата, за которые получили в Кремле государственные награды… Либо вакцина и эти препараты, либо отдаться в руки Господа и будь, что будет. По-другому никак, лучше привиться, отбросив все сомнения", - сказала Баркая в эфире радио Sputnik.

Подробности в аудиофайле.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (938)

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