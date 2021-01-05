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Такие обстоятельства: Акаба о главных политических событиях 2020 года в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210105/1031568540/Takie-obstoyatelstva-Akaba-o-glavnykh-politicheskikh-sobytiyakh-2020-goda-v-Abkhazii--.html

В беседе на радио Sputnik политолог Нателла Акаба рассказала о диалоге власти и оппозиции в Абхазии, о реформировании Конституции республики, о взаимоотношениях абхазского государства с Россией и о предстоящих выборах в органы местного самоуправления в Абхазии.

Радио
Такие обстоятельства: Акаба о главных политических событиях 2020 года в Абхазии

По мнению Акаба, 2020 год оказался для многих стран не самым благополучным.

"По сравнению с Арменией, Нагорным Карабахом, Белоруссией, Киргизией, надо сказать, что в Абхазии политическая ситуация относительно стабильная. Надо отметить, что президентские выборы у нас прошли относительно в стабильной обстановке, при высоком уровне явки избирателей", - сказала политолог.

Она отметила, что отношения России и Абхазии в 2020 году активизировались.

"Нам на пользу встречи президентов двух стран. Подписание соглашения от 2014 года о стратегическом партнерстве не совсем было реализовано, надеюсь, что сейчас для нас появится больше возможности сотрудничать с Россией, что позволит улучшить ситуацию в экономике, в энергетике и в социальных сферах", - подчеркнула Акаба.          

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

 


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