Нетрудный возраст: Пасания о профессии аниматора

Стать аниматором Лауру Пасания заставила детская мечта.

Радио Нетрудный возраст: Пасания о профессии аниматора

"Я мечтаю поехать в Диснейлэнд. Меня всегда поражало, как там все красиво. Я очень люблю всю эту тематику. И сейчас, видя всех своих ребят в костюмах, стоящих ордой, я думаю, боже, я создала Диснейлэнд здесь своими руками. Я и сама люблю мастерить костюмы, большую часть я делаю сама. Но когда я слышу, как смеются дети, у меня все меркнет", - поделилась Пасания.

Как она рассказала, в прошлом году, когда началась первая волна пандемии, им пришлось попаниковать, сидя дома.

"Потом все чаще и чаще люди стали переходить на домашний формат. Нас приглашали на небольшие мероприятия. Но Новый год нас сильно удивил. Мы организовывали и городские мероприятия по районам, загородные мероприятия, новогодние вечеринки, все на открытом воздухе. Меры предосторожности мы соблюдали. В Новый год у нас было много заказов", - рассказала Лаура Пасания.

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