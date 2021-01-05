Янков рассказал, какой транспорт безопаснее во время пандемии

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в интервью радио Sputnik отметил, что в поездах, если сравнивать их с самолетами, на одного человека приходится больше пространства и воздуха, поэтому снижается риск заразиться коронавирусом.

Радио Янков рассказал, какой транспорт безопаснее во время пандемии

"Как показывает практика, очагами массового заражения ни поезд, ни самолет не становятся, однако поезд все-таки чуть безопаснее. В поезде немножко больше квадратных метров площади и немного больше кубических метров воздуха на одного пассажира. Это важно. Даже в вагоне с креслами места больше, чем в самолете, где кресла стоят гораздо ближе друг к другу, чем в поезде. В вагонах купе еще больше места на пассажира, и вероятность заразиться немножко меньше", – сказал Янков в эфире радио Sputnik.

Особенности вентиляции в поездах тоже способствуют повышению уровня безопасности, полагает председатель Союза пассажиров России.

"В самолете стандартно высокая циркуляция воздуха. В поездах единого стандарта нет, но в большинстве современных вагонов есть кондиционеры, хотя встречаются и старые вагоны без них, но там все-таки можно открыть форточку. В самых новых вагонах встроены еще системы обеззараживания воздуха", – пояснил Кирилл Янков.

Также в поездах можно более точно настроить вентиляцию и обеспечить приток свежего воздуха, резюмировал эксперт.