Политолог: власти США хотят теорией об утечке коронавируса поставить Китай на счетчик

Власти США пользуются традиционными информационными приемами в борьбе со своими геополитическими противниками и экономическими конкурентами, в том числе с Китаем. Об этом в эфире радио Sputnik сказал российский политический эксперт, президент фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков, комментируя заявление американской стороны о китайском происхождении коронавируса.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Мэтью Поттинджер со ссылкой на данные разведки заявил, что местом появления SARS-CoV-2 стала сверхсекретная лаборатория Уханьского института вирусологии. Власти Китая, в свою очередь, опровергают это заявление.

В связи с этим Кочетков отметил, что ведущие политики США стали активной частью пропагандистской машины.

Радио Политолог: власти США хотят теорией об утечке коронавируса поставить Китай на счетчик

"Пользуясь официальным статусом, они вбрасывают недостоверную информацию, которую потом активно тиражируют СМИ и сеть Интернет. Достаточно вспомнить Пауэлла, который потрясал некой пробиркой с трибуны ООН, призывая к срочной интервенции против Ирака. На самом деле никакой опасности не было, но задача получить контроль США над ресурсами Ирака была выполнена. Сейчас речь идет об ограничениях для Китая, либо выставить контрибуции, то есть поставить на счетчик", ― сказал эксперт.

Напомним, в последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.