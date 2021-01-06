Такие обстоятельства: Кобахия о прививке от COVID-19

Общественный деятель Беслан Кобахия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, почему решил сделать прививку от COVID-19, и поделился своим мнением о том, стоит ли ее игнорировать.

Первой страной, которая выпустила вакцину от COVID-19 стала Россия. Вакцина "Спутник V" вводится в два этапа. Одним из тех, кто в числе первых провакцинировался от коронавируса, стал общественный деятель, член Высшего совета ВААК Беслан Кобахия.

Радио Такие обстоятельства: Кобахия о прививке от COVID-19

"2020 год для Абхазии стал очень тяжелым. Мы потеряли очень многих близких людей и, к сожалению, продолжаем терять в наступившем году. Надеемся, что наступит какой-то перелом в новом году. Безусловными героями 2020 года можно считать медиков Абхазии, которые самоотверженно трудились и продолжают трудиться и спасают многие жизни людей. Я использовал тот шанс, который у меня появился, я вакцинировался. На четвертый день после вакцинации чувствую себя прекрасно, никаких побочных эффектов нет. Единственное, на шестой час после прививки у меня появилась заложенность носа. А в основном все нормально", - рассказал Кобахия.

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