Чкадуа о фильме "Первая елка": именно такой "идеальный" новый год я и хотел снять

О фотографии, в основе которой лежит первая абхазская рождественская киноистория, и о том, как создавался сам фильм и музыка к нему, в эфире радио Sputnik рассказал, режиссер Ибрагим Чкадуа.

Абхазский режиссер Ибрагим Чкадуа снял рождественскую историю "Первая елка". В основу картины легла реальная история английской семьи Куперов, которая жила в Абхазии в начале ХХ века.

Радио Чкадуа о фильме "Первая елка": именно такой "идеальный" новый год я хотел и снять

"Это историческая фантазия, потому что в основе истории лежит фотография, которая была найдена полтора года назад в британской библиотеке. Я ее увидел и начал придумывать вокруг нее историю, которая могла случиться, а может, плод вымысла, но она имеет право на жизнь. Все-таки в основе лежит документальный факт, фотография", - сказал Чкадуа в беседе на радио.

Абхазский режиссер рассказал, чем эта фотография привлекла его внимание.

"Фотография снята именно в доме, и вокруг нее легче было придумать историю. Был реальный дом, реальная елка и люди реальные, они стояли не в студии, где декорация была искусственной. На фотографии все натуральное, поэтому она сразу привлекла внимание, плюс своим историческим фактом", - сказал Чкадуа.

Режиссер признается, что хотел снять именно такой "идеальной" новый год, как получилось в фильме. Все сложилось гармонично, хорошо, подчеркнул Чкадуа.

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