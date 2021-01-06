Чкадуа о фильме "Первая елка": именно такой "идеальный" новый год я и хотел снять

Абхазский режиссер Ибрагим Чкадуа снял рождественскую историю "Первая елка". В основу картины легла реальная история английской семьи Куперов, которая жила в Абхазии в начале ХХ века.
"Это историческая фантазия, потому что в основе истории лежит фотография, которая была найдена полтора года назад в британской библиотеке. Я ее увидел и начал придумывать вокруг нее историю, которая могла случиться, а может, плод вымысла, но она имеет право на жизнь. Все-таки в основе лежит документальный факт, фотография", - сказал Чкадуа в беседе на радио.
Абхазский режиссер рассказал, чем эта фотография привлекла его внимание.
"Фотография снята именно в доме, и вокруг нее легче было придумать историю. Был реальный дом, реальная елка и люди реальные, они стояли не в студии, где декорация была искусственной. На фотографии все натуральное, поэтому она сразу привлекла внимание, плюс своим историческим фактом", - сказал Чкадуа.
Режиссер признается, что хотел снять именно такой "идеальной" новый год, как получилось в фильме. Все сложилось гармонично, хорошо, подчеркнул Чкадуа.
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