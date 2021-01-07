Эксперт о защите дипломов в России во время пандемии для иностранцев: опыт уже есть

В странах СНГ есть центры Россотрудничества, на базе которых можно организовать защиту дипломных проектов, рассказала в эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Гульнара Краснова.

Радио Эксперт о защите дипломов в России во время пандемии для иностранцев: опыт уже есть

Пока нет понимания того, как дальше будет развиваться эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса и насколько ко времени защиты дипломов в российских вузах у студентов из других государств будет возможность доехать до мест учебы. Об этом сказала профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник РАНхИГС при президенте РФ Гульнара Краснова.

По ее словам, в российских вузах уже возможна удаленная защита диссертаций в рамках постановления правительства, то есть создано правовое поле на других уровнях образования.

Кроме того, ЕГЭ также проводится за рубежом, и в странах СНГ есть центры Россотрудничества, на базе которых возможно будет организовать защиту дипломных проектов.

"Здесь главная проблема - это идентификация… Надо понимать, что дипломная работа - это уже результат обучения, результат того, что обсуждается с руководителем в течение как минимум выпускного года. На этом этапе важен текст диплома, как он пройдет все необходимое рецензирование. В каждом вузе у нас несколько этапов - антиплагиат и все остальное", - отметила Краснова.

По словам профессора, пока вопросы вызывает сам процесс защиты диплома в дистанционном формате в том случае, "если дома нет высокого уровня скорости интернета, чтобы не проваливалось что-то", а в остальном все возможно организовать достаточно быстро и эффективно, такой опыт у российской системы образования уже есть.

"Сложнее ситуация обстоит с первокурсниками, они все-таки первый год после школы, а мы видим, как в школе с дистанционкой все гораздо сложнее, потому что еще нет опыта самообразования, навыков самостоятельной работы", - отметила Краснова.

Тем временем российские вузы наращивают потенциал и по методике обучения в дистанционном формате, и по всем необходимым содержательным ресурсам, поэтому есть уверенность в том, что следующий учебный год пойдет в нормальном режиме, добавила профессор.