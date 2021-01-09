"Опять ничего не произошло". Почему мы ждем чудес на Новый год

С самого детства от Нового года намного больше ожиданий, чем от любого другого праздника. Но вместо "чудес" и "исполнения желаний" случается что-то стандартное. Почему так происходит? Вспомнили истории про самый по-хорошему странный Новый год в жизни.

Радио "Опять ничего не произошло". Почему мы ждём чудес на Новый год

Откуда в нас взялось это ежегодное декабрьское ожидание чуда? При чем здесь остатки "магического мышления" наших предков и почему нужно тренировать так называемое "замечание чудес"? Размышляет, обсуждает и делится своими историями о самой странной встрече Нового года редакция Центра инновационной журналистики.

Почему мы придаём такое значение новогодней ночи, комментирует психолог Анастасия Плотникова.

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