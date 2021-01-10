"Правда тела". Зачем знать состав своего тела

Почему вес и объем талии - лукавые показатели, и какие точные признаки того, что пора худеть? Можно ли накачать мышцы после 40 лет? И существует ли "тяжелая кость"?

Два человека одного роста и веса: но у одного ожирение I степени, а у другого - ни одного лишнего грамма жира. Стройная на вид женщина - но мышц почти нет, одни кости и жир.

Радио "Правда тела". Зачем знать состав своего тела

Почему саркопения (потеря мышечной массы) теперь поражает не только пожилых? И почему вредны рекомендации Павла Дурова о том, как сохранить молодость? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова” , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

02:45 Почему индекс массы тела - лукавая вещь

04:25 "В Америке верхняя граница - 102, у нас - 94". Как различаются нормы объема талии в разных странах ( у японцев вообще все иначе)

05:20 "Стройная женщина, окружность талии великолепная, но делаем биоимпедансный анализ - и можем обнаружить нарушенный состав тела"

05:55 Что такое саркопения и почему она сейчас распространена

06:57 Как работает биоимпеданс, который используют даже на МКС

07:52 Работают ли "умные весы"

10:21 Как помогает замер биомпеданса, если вы тренируетесь, но "вес стоит"

12:50 "У меня тяжелая кость" - это правда?

14:25 Как меняется образование мышечной массы после 40 лет

16:40 Что делать, когда не можешь употреблять животный белок (например, в пост)

17:54 "Всепрощающее тело молодости": насколько верны рекомендации Павла Дурова

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