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"Заговор классиков". Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210110/1031592774/Zagovor-klassikov-Pushkin-Poet-vyzyvaet-ogon-na-sebya.html

В свое время Александр Сергеевич чуть ли не в одиночку создал новый литературный язык и заставил говорить на нем всю страну.

Был ли Пушкин счастливым человеком? Ядовитые эпиграммы гения. Гнев царя. Южная ссылка. Дерзкий ловелас с атеистическими наклонностями. Отправлен на поселение в псковскую глушь. Декабрист в душе. Великий поэт всея Руси, который стал пожизненно невыездным. Бенкендорф и Наталья Гончарова – проблемы с двух сторон. Неизбежная дуэль с посланцем судьбы. 

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"Заговор классиков". Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру и помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека".

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