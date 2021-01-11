Такие обстоятельства: Кичба об итогах работы Общественной палаты за 2020 год

Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба в эфире радио Sputnik подвела итоги работы консультативно-совещательного органа за прошедший год.

Радио Такие обстоятельства: Кичба об итогах работы Общественной палаты за 2020 год

Неплохие итоги, сказала Кичба, давая оценку работе членов Общественной палаты Абхазии за прошедший год.

Первое заседание нового состава палаты в 2020 году состоялось 10 января. За год было проведено 17 заседаний Общественной палаты.

"Это неплохой итог, учитывая, что год был непростой, шла борьба со злосчастной болезнью COVID-19. 20 февраля был избран руководящий состав, секретарь, его заместители, начальник аппарата. Заседания Общественной палаты были посвящены как внутренним вопросам, так и актуальным внешним вызовам, которые беспокоят наше общество", - сказала Кичба.

По ее мнению, встречи, заседания в Общественной палате будут иметь и практический результат. На встрече с членами палаты глава государства дал заверение, что их рекомендации по различным актуальным вопросам будут учтены, заметила Кичба.

"Широкое обсуждение проблем готовит общество к вызовам и принятию их. Когда принимаются решения кулуарно, может, и не специально, тогда возникают домыслы. Чтобы этого не происходило, и существуют общественные организации, в том числе и Общественная палата, в которую входят 35 человек, есть 10 комиссий", - сказала Кичба.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.