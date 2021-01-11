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Дополнительное время: Саманба о забеге в костюме Деда Мороза

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210111/1031580927/Dopolnitelnoe-vremya-Samanba-o-zabege-v-kostyume-Deda-Moroza-.html

Ультрамарафонец Денис Саманба в костюме Деда Мороза пробежал 50 километров. Об идее забега и о том, почему он стал мучительным, в эфире радио Sputnik рассказал сам ультрамарафонец Денис Саманба.

Радио
Дополнительное время: Саманба о забеге в костюме Деда Мороза

"Это был интересный челлендж. Я только переболел COVID-19, и, несмотря на слабость, я исполнил свое обещание Sputnik Абхазия. Два года назад я обещал, что пробегу в шапочке или в костюме Деда Мороза до Афона и обратно в Сухум. В общей сложности 50 километров без остановок. Я решил пробежать в таком теплом, полноценном, махровом костюме Деда Мороза. Так как 31 декабря было очень жарким днем, и организм после COVID-19, то это превратилось в мучительный ультрамарафон, который, к счастью, я смог преодолеть", - признался Саманба в беседе на радио.    

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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