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Делибалтян об учениях МЧС Абхазии на Рице: исправляем ошибки, подтягиваем личный состав

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210111/1031601502/Delibaltyan-ob-ucheniyakh-MChS-Abkhazii-na-Ritse-ispravlyaem-oshibki-podtyagivaem-lichnyy-sostav.html

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян в эфире радио Sputnik рассказал, для чего спасателям нужны учения, и почему зимние лучше всего проводить на Рице.

Радио
Делибалтян об учениях МЧС Абхазии на Рице: исправляем ошибки, подтягиваем личный состав

Службы МЧС Абхазии провели зимние учения на территории Рицинского реликтового национального парка. В учениях спасателей с использованием вертолета приняли участие кинологическая и горноспасательная службы, водолазы, минеры и подразделение лыжников.

В учениях участвовало порядка 15 единиц техники и 50 человек личного состава.  

"Мы в одном и том же месте проводим свои учения, уже несколько лет. Рица – благоприятное место, для привлечения максимального количества имеющихся сил и средств. У спасателей есть свои наработки, но с каждым годом в учениях вводятся изменения, исправляем ошибки, получается так, что благодаря учениям мы учимся, совершенствуемся, подтягивается личный состав. Уже более грамотно подходим к действиям, к мероприятиям. Мы стараемся на учениях максимально использовать имеющиеся силы и средства. Учения всегда близки к реальным событиям, а на Рице, к сожалению, много несчастных случаев", - сказал Делибалтян в эфире радио Sputnik Абхазия.   

  


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