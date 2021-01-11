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Надежда Венедиктова
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Венедиктова о соблюдении ковидных мер в Абхазии: полный пофигизм

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1089)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210111/1031606531/Venediktova-o-soblyudenii-kovidnykh-mer-v-Abkhazii-polnyy-pofigizm.html

Введенные в Абхазии ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией показали, что общество не смогло консолидироваться в ответственности, считает член Общественной палаты Надежда Венедиктова.

Радио
Венедиктова о соблюдении ограничительных мер из-за COVID-19 в Абхазии: полный пофигизм

Из-за роста заболеваемости президент Абхазии Аслан Бжания ввел с 5 октября ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Меры были продлены с 24 ноября до 12 января 2021 года. На заседании 11 января Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции принял решение о необходимости продления ограничительных мер в республике до 15 февраля.

Ситуацию с соблюдением ограничительных мер в республике в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировала писатель, журналист, член Общественной палаты Надежда Венедиктова.

"Были введены официальные меры, которые, скажем прямо, практически не работают. Достаточно зайти в Facebook, чтобы убедиться в этом, если вам лень идти по городу. На сухумском рынке процентов 30 ходит в масках, и то часть из них носит маску под носом или под подбородком. У нас в этом отношении полный пофигизм. Особенно меня убивает, что люди продолжают обниматься и целоваться при встречах. Это при том, что мы практически в топе по количеству заболеваний в процентном соотношении", - отметила Венедиктова.

По ее словам, общество не консолидировалось в ответственности, власть и соответствующие службы не смогли жестко и убедительно настоять на карантине. Плохо развитая коллективная ответственность, неосознание тяжести ситуации с коронавирусом сложно объяснимы, по мнению Венедиктовой.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1089)

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