Комаровский рассказал, как коронавирус может отразиться на беременности

Как COVID-19 может осложнить беременность, передается ли он от матери будущему малышу, и как ссылки на коронавирус порой мешают женщине рожать по-человечески ― очередную порцию мифов комментирует врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

Радио Комаровский рассказал, как коронавирус может отразиться на беременности

Самолечение коронавируса в тех случаях, когда у пациента нет дыхательной недостаточности, не предусматривает каких-либо лекарств ― антибиотиков, противовирусных препаратов или стимуляторов иммунитета, и беременным все это противопоказано даже в большей степени, чем всем остальным, отмечает специалист на своем YouTube-канале.

Однако нередки ситуации, когда окружающие беременную женщину люди, в том числе и врачи, стараются лишний раз перестраховаться, говорит Комаровский.

"Беременную чаще пошлют на какие-то анализы, на какое-нибудь тестирование. В наших условиях шансов, что беременная будет сидеть в сопливом коридоре в очереди на анализы или к врачу, намного больше, чем у обычного человека. И шанс, что беременной чаще дадут антибиотик, намного выше, чем у небеременной. И это все надо учитывать", ― рассказывает врач.

Что касается реальных рекомендаций для беременных, то все меры профилактики для них ничем не отличаются от общих ― ношения масок, мытья рук и соблюдения дистанции, подчеркивает специалист.

"Является ли в принципе беременность дополнительным фактором риска? Об этом спорят. Серьезно риск не увеличивается, но понятно, что в поздних сроках тяжелые формы у беременных могут протекать тяжелее. Но вероятность заболеть не выше, чем у небеременных, и тяжесть болезни в очень малой степени зависит от того, что человек беременный", ― объясняет Комаровский.

Важнейший вопрос для всех будущих мам: передается ли вирус внутриутробно от матери к ребенку? На сегодняшний день никаких научных свидетельств этого нет, говорит Комаровский. Кроме того, ВОЗ настоятельно рекомендует оказывать беременным женщинам все необходимые им медицинские услуги, даже если они болеют коронавирусом.

"Никакие ссылки на коронавирус не могут помешать женщине рожать по-человечески, и если в какой-то роддом не пускают, например, отцов, если говорят, что мы туда не пойдем или у нас нет анестезиолога, то это не только аморально, но и противоречит позиции ВОЗ, а ваша страна ― член ВОЗ, и если в вашем городе отцов не пускают в роддома, значит, нарушают все законы этики, морали и здравого смысла", ― отмечает Комаровский.