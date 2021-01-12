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Гражданин и начальник: Агрба об ограничениях на проезд к Рице

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210112/1031615090/Grazhdanin-i-nachalnik-Agrba-ob-ogranicheniyakh-na-proezd-na-Ritsu-.html

Проезд на Рицинском направлении ограничен для автомобилей, не оборудованных зимними шинами, а также введен запрет на передвижение аварийно-опасного транспорта. О реализации этих мер в эфире радио Sputnik рассказал начальник ГАИ МВД Абхазии Батал Агрба.

Радио
Гражданин и начальник: Агрба об ограничениях на проезд на Рицу

Наличие зимних шин у транспорта, поднимающегося к Рице, - главный и необходимый фактор для езды в горной местности, и за этим будет особый контроль, сказал Агрба в беседе на радио.

"Сформирован сводный отряд отдела Госавтоинспекции Гагрского района и управления ГАИ, который непосредственно осуществляет контроль и надзор за осуществлением распоряжения. Мероприятия будут производиться до тех пор, пока общая дисциплина соблюдения этих мер не достигнет нужного уровня", - сказал Агрба.

Начальник ГАИ республики отметил, что люди с пониманием относятся к мерам.    

"Санкции за нарушение предусматривает административный кодекс правил дорожного движения. Есть статья об использовании технически неисправного автотранспорта. Штраф от 600 до 1200 рублей. Автомобиль является самым опасным видом транспорта. Возмущений у водителей быть не может. Потому как их вина очевидна", - заключил начальник ГАИ МВД Абхазии.  


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