Гражданин и начальник: Агрба об ограничениях на проезд к Рице

Проезд на Рицинском направлении ограничен для автомобилей, не оборудованных зимними шинами, а также введен запрет на передвижение аварийно-опасного транспорта. О реализации этих мер в эфире радио Sputnik рассказал начальник ГАИ МВД Абхазии Батал Агрба.

Радио Гражданин и начальник: Агрба об ограничениях на проезд на Рицу

Наличие зимних шин у транспорта, поднимающегося к Рице, - главный и необходимый фактор для езды в горной местности, и за этим будет особый контроль, сказал Агрба в беседе на радио.

"Сформирован сводный отряд отдела Госавтоинспекции Гагрского района и управления ГАИ, который непосредственно осуществляет контроль и надзор за осуществлением распоряжения. Мероприятия будут производиться до тех пор, пока общая дисциплина соблюдения этих мер не достигнет нужного уровня", - сказал Агрба.

Начальник ГАИ республики отметил, что люди с пониманием относятся к мерам.

"Санкции за нарушение предусматривает административный кодекс правил дорожного движения. Есть статья об использовании технически неисправного автотранспорта. Штраф от 600 до 1200 рублей. Автомобиль является самым опасным видом транспорта. Возмущений у водителей быть не может. Потому как их вина очевидна", - заключил начальник ГАИ МВД Абхазии.