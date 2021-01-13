Читанава рассказал, почему в Абхазии хамсовая путина проходит вяло

Хамсовая путина в Абхазии началась 18 декабря. Постановлением правительства был определен общий допустимый улов хамсы до 45 тысяч тонн. Как заметил Савелий Читанава, пока путина идет вяло, что связано с погодными условиями.

Радио Читанава рассказал, почему в Абхазии хамсовая путина проходит вяло

"Потому что весь декабрь погода была почти летней, до 20 градусов, а температура морской воды до 14 градусов. А чтобы рыба собралась в косяк, необходима температура 8-9 градусов. Такой температуры морской воды нет и по сей день", - отметил эколог.

В интервью радио Sputnik Абхазия Читанава также рассказал, как ведется контроль за соблюдением правил лова рыбы и были ли зафиксированы случаи браконьерства.

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