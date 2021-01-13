13:17 13 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.27
  • EUR90.32
Поиск
© Sputnik

Читанава рассказал, почему в Абхазии хамсовая путина проходит вяло

Радио
Получить короткую ссылку
104 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/0d/1031623378.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210113/1031618156/Chitanava-rasskazal-pochemu-v-Abkhazii-khamsovaya-putina-prokhodit-vyalo-.html

О ходе хамсовой путины в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.

Хамсовая путина в Абхазии началась 18 декабря. Постановлением правительства был определен общий допустимый улов хамсы до 45 тысяч тонн. Как заметил Савелий Читанава, пока путина идет вяло, что связано с погодными условиями.

Радио
Читанава рассказал, почему в Абхазии хамсовая путина проходит вяло

"Потому что весь декабрь погода была почти летней, до 20 градусов, а температура морской воды до 14 градусов. А чтобы рыба собралась в косяк, необходима температура 8-9 градусов. Такой температуры морской воды нет и по сей день", - отметил эколог.

В интервью радио Sputnik Абхазия Читанава также рассказал, как ведется контроль за соблюдением правил лова рыбы и были ли зафиксированы случаи браконьерства.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах
Власти хотят, чтобы люди боялись: задержанный в Латвии русскоязычный журналист Линдерман
Рабочие будни и праздники: календарь на 2021 год


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться